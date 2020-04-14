Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Crocker

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta sezona verilen süresiz arada birçok takım yabancı oyuncularıyla vedalaşırken, ara öncesi zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Tony Crocker oldu.

14.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:33
Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Crocker

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta sezona verilen süresiz arada birçok takım yabancı oyuncularıyla vedalaşırken, ara öncesi zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Tony Crocker oldu.

Crocker'ın sözleşmesindeki yeni sezon opsiyonunu kullanmayan Karşıyaka, mukavelenin feshi için prensipte anlaştı. ABD'li kısa forvet kulüpten Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında alması gereken maaşlardan feragat edecek. Sezon başında hazırlık maçında kalça kemiği kırılan Crocker, aralık ayının sonunda parkelere dönüp ligde 10.1 sayı, 3.3 ribaund, 2.4 asist ortalamaları tutturmuştu. Kadrodaki yabancılardan Taylor ve M'Baye ile şimdiden yeni sezon için söz kesen Karşıyaka henüz Morgan, Triche ve Kennedy'le masaya oturmadı. Pınar Karşıyaka'nın yer aldığı FIBA Europe Cup'ta sezonun kalan kısmı eylül sonuna ertelenirken Süper Lig'in durumu henüz netleşmedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Neymar’ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
’Transferle ilgisi yok’ diyen Emre Mor’dan kaçtı iddialarına tepki Spor
"Transferle ilgisi yok" diyen Emre Mor'dan kaçtı iddialarına tepki
Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
G.Saray’ın istemediği Mustafa Kapı için İspanyol devleri sıraya girdi Spor
G.Saray'ın istemediği Mustafa Kapı için İspanyol devleri sıraya girdi
Haberler ›› Spor ››Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Crocker - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:34: Sivasspor'un en hırçın ismi Isaac Cofie - Spor 12:32: Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı - Spor 12:20: Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, evde geçen "korona günleri"ni anlattı - Spor 12:11: Mart ayında spor dünyası en çok neleri konuştu? - Spor 12:10: Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi - Spor 11:24: Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber