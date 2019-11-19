Haberler » Spor » Pınar Karşıyaka'da Kennedy, Donar maçında forma giyemeyecek - Spor

Pınar Karşıyaka'da Kennedy, Donar maçında forma giyemeyecek

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 5. maçında yarın Hollanda ekibi Donar'la deplasmanda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan David John Kennedy müsabakada forma giyemeyecek.

19.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:08Pınar Karşıyaka'da Kennedy, Donar maçında forma giyemeyecek
FIBA Erkekler Kupası 5. maçında yarın ekibi Donar'la deplasmanda karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan David John Kennedy müsabakada forma giyemeyecek.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Doğa Sigorta maçında sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı ağrı ve yoğun ödem meydana gelen Kennedy'nin Donar maçında oynayamayacağı belirtildi.
Galatasaray Doğa Sigorta maçını tamamlayamayan Brandon Triche'de ise kas zorlanması tespit edildiği, oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.
Öte yandan, sezon öncesi hazırlık kampında kalça kemiğinde kırık meydana gelen Tony Crocker'in bireysel çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta yapılacak kontrollerin ardından Crocker'in takımla çalışmalara ne zaman başlayacağının belirleneceği kaydedildi.

Pınar Karşıyaka, Hollanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:41 Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
19:40 Okan Buruk: Galatasaray ile hedefimiz aynı
19:39 Okan Buruk: "İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak"
19:34 Adana Demirspor'da Stokes kadro dışı
19:30 Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı
19:18 Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt!
18:06 Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!
17:49 Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti
16:47 Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı
15:58 Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi
19.11.2019 19:45:47