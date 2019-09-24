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Pınar karşıyaka'da kennedy tamam

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferlerden Tony Crocker'ın yaşadığı sakatlıkla arayışa giren Pınar Karşıyaka, 6. yabancı olarak listesindeki eski oyuncusu DJ Kennedy'le anlaşma sağladı.

24.09.2019 12:09Pınar karşıyaka'da kennedy tamam
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferlerden Tony Crocker'ın yaşadığı sakatlıkla arayışa giren Pınar Karşıyaka, 6. yabancı olarak listesindeki eski oyuncusu DJ Kennedy'le anlaşma sağladı. Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda görev yapan, takımdan ayrıldıktan sonra Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Reyer Venezia formalarını giyen 29 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet, 3 aylık kontratı kabul etti. Yuvaya dönen Kennedy, Karşıyaka'da daha önce ligde 15.6 sayı, 6.5 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, ligde yeni sezona cumartesi günü Teksüt Bandırma Basketbol deplasmanında başlayacak.



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Kaynak: DHA

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