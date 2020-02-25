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Pınar Karşıyaka'da milli hüzün

A Milli Takım, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçlarında Hollanda ve İsveç'e yenilirken, ay-yıldızlı kafiledeki Pınar Karşıyaka patentli isimler büyük üzüntü yaşadı.

25.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:45Pınar Karşıyaka'da milli hüzün

A Milli Takım, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçlarında ve 'e yenilirken, ay-yıldızlı kafiledeki Pınar Karşıyaka patentli isimler büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon Kaf-Kaf'ı ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk yarışına sokan antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırıp, yardımcıları Recep Şen ile Arda Demirbağ'ın da görev yaptığı milliler, Euroleague maçları nedeniyle eksik kadroyla çıktığı sınavlarda ilk karşılaşmada Ankara'da Hollanda'ya 72-65, deplasmanda ise İsveç'e 87-80 yenildi. Ay-yıldızlı kafiledeki Pınar Karşıyakalı oyunculardan Semih Erden, Hollanda karşısında 11 sayı, 3 ribaund, 1 asist; İsveç önünde 6 sayı, 4 ribaundla oynadı.

Metecan Birsen ise Hollanda maçında 12 sayı, 13 ribaund, 4 asist; İsveç sınavında 10 sayı, 8 ribaund, 2 asist üretti. Elemelerde Slovenya forması giyen Karşıyakalı Morgan, takımının Macaristan'a yenildiği maçta 16 sayı, 9 ribaund; Avusturya'yı yendikleri karşlaşmada 19 sayı, 7 ribaund, 1 asistle görev yaptı. M'Baye, Fransa'nın Almanya mağlup olduğu maçta 3 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Karadağ galibiyetinde ise 8 sayı, 4 ribaund, 1 asistle oynadı. Son maçına 12 Şubat'ta Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda Türk Telekom önünde çıkan Pınar Karşıyaka, milli aradan sonra ligde perşembe günü Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Kaf-Kaf, yine ligde pazar günü deplasmanda Telekom'la oynadıktan sonra 4 Mart'ta Europe Cup'ta BC Kiev deplasmanına çıkacak



Pınar Karşıyaka, Hollanda, İsveç, Spor

Kaynak: DHA

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