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Pınar Karşıyaka'da salon gerilimi

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla sezona damga vurup liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka'da yönetim ve Karşıyaka Belediyesi'nin arası salon kriziyle açıldı.

05.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:13Pınar Karşıyaka'da salon gerilimi

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla sezona damga vurup liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka'da yönetim ve Karşıyaka Belediyesi'nin arası salon kriziyle açıldı. İzmir'de 2005 yılında düzenlenen Üniversite Oyunları öncesi yapılıp 15 sezondur Karşıyaka'nın basketbol ve voleyboldaki evi olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda kulüp ve salonun mülkiyetini elinde bulunduran belediye arasında protokol tribünü gerginliği yaşandı. Salonda protokolde farklı siyasi parti temsilcilerinin en ön sırada ağırlanıp belediye yöneticilerine yer ayrılmaması belediyenin tepkisini çekti.

Kaf-Kaf'ın futbol maçlarını kaçırmayıp takıma prim desteği veren, sezon başında salonu tarihinin en kapsamlı tadilatından geçirip çehresini değiştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, protokol tribünü listesine tepki gösterip basketboldaki son Fenerbahçe Beko maçına gelmeyeceğini bildirdi. Maçı izlemek için salona gelen Tugay'ın eşinin isminin de listede olmadığının ortaya çıkması ipleri iyice gerdi. Protokol tribünü listelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığını belirten Karşıyaka yönetimi, belediyeyle ipler gerilince maçlarını Halkapınar Spor Salonu'nda oynama ihtimalini gündeme aldı.

Karşıyaka Belediyesi ise elektrik, su, personel, bakım gibi tüm giderlerini karşılayıp Kaf-Kaf'a bedelsiz kullandırdığı salonu tüm masrafları ve kira gelirleriyle kulübe yine bedelsiz kiralamayı teklif etti. Salonda yıllardır maçlarını oynayıp basketbol ve voleybolda idari ofis olarak da kullanan Karşıyaka, tesisi kiralık olarak devralma fikrine sıcak yaklaşıyor. Belediye cephesinden gelecek resmi teklifi bekleyen yeşil-kırmızılılar, salonun işletmesini alarak bünyesindeki fitness salonu, kuaför, dükkanlar ve misafirhaneden gelir elde etmeyi, antrenman salonunu özel etkinliklere kiralamayı planlıyor.



Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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