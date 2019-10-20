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Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Sigortam.net İTÜ'yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaptı.

20.10.2019 12:07Pınar Karşıyaka'da Sarıca farkı

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Sigortam.net İTÜ'yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yaptı. En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off'a bile kalamayan yeşil-kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Kaf-Kaf'ta yeni transferlerden Onuralp, İTÜ karşısında attığı 24 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4'te 0 çekti. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'e konuk olacak.



İstanbul Teknik Üniversitesi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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