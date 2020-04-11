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Pınar Karşıyaka'da tek Taylor kaldı

KORONAVİRÜS salgını yüzünden ülkemizde dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi tüm spor organizasyonlarına ara verilirken, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'da ABD'ye dönmeyen tek yabancı Tony Taylor oldu.

11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:57
Pınar Karşıyaka'da tek Taylor kaldı

KORONAVİRÜS salgını yüzünden ülkemizde dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi tüm spor organizasyonlarına ara verilirken, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'da ABD'ye dönmeyen tek yabancı Tony Taylor oldu. Ligler 19 Mart'ta süresiz olarak durdurulduktan sonra Kaf-Kaf'ın diğer 5 yabancısı 28 Mart'ta karşılıklı ABD uçuşları askıya alınmadan hemen önce ülkemizden ayrılırken Taylor ise eşiyle birlikte İzmir'de kalmayı seçti.

Koronavirüs kabusu yayılmadan önce de yaz aylarında ligler bittikten sonra Türkiye'de kalmayı planlayan başarılı guard, fikrini salgına rağmen değiştirmedi. Karşıyaka'nın yeni sezon için şimdiden tekrar söz kestiği Taylor, bu sezon ligde 13.6 sayı, 2.4 ribaund, 4 asist ortalamaları yakaladı. Taylor, performansıyla Kaf-Kaf'ı FIBA tarafından yeni sezon öncesine ertelenen FIBA Europe Cup'ta da yarı finale taşıyan isimlerin başında geldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Karşıyaka, Koronavirüs, Karşıyaka, Spor
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