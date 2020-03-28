Pınar Karşıyaka'da yabancılar gitti

ING Basketbol Süper Ligi'ne koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında ara verilmesiyle geçen haftadan bu yana gelişmeleri bekleyen Pınar Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları, son kararların ardından ülkelerine döndü. Yurt dışı uçuşlar geçici bir süreliğine sona erdirilirken Kaf-Kaf'ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekleyecek. Süper Lig'de birçok kulüp, yabancılarının sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedip Basketbol Federasyonu'ndan ligin bu sezon için sonlandırılmasını talep ederken, Karşıyaka'nın Avrupa'da yer aldığı FIBA Europe Cup sezon sonuna kadar tamamen durdurulmuştu. Takıma evde egzersizleri aksatmamaları için özel program çıkaran yeşil-kırmızılılar henüz hiçbir oyuncunun sözleşmesini feshetmedi. Pınar Karşıyaka'da Metecan Birsen, Yunus Sonsırma, Arca Tülüoğlu gibi yerli oyuncular da kulübün sosyal medya sayfalarından yayınlanan videolarla virüs salgınına yönelik başlatılan, "Evde kal" kampanyası için mesaj yolladı.

Kaynak: DHA