Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'da Yeni Start

FIBA Europe Cup C Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyetle tamamlayıp üst tura yükselen Pınar Karşıyaka
, yarın 2'nci tur I Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Macaristan
'da Szolnoki Olaj
'a konuk olacak.
Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Berk ve Gailius forma giyemeyecek.
Grupta Almanya
'dan Oliver
Würzburg, Kosova
'dan Z Mobile Priştine
ve Szolnoki Olaj'la eşleşen Karşıyaka, çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda son 16'ya kalmak için ilk 2 sıradan birinde yer almaya çalışacak. İlk turda H Grubu'nu tek mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, grupta haftaya Würzburg'u konuk edecek. - İzmir
Macaristan,Szolnoki Olaj,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka
11 Aralık 2018 Salı 12:04