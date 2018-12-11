11 Aralık 2018, 15:18
»»

Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'da Yeni Start

Pınar Karşıyaka

FIBA Europe Cup C Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyetle tamamlayıp üst tura yükselen Pınar Karşıyaka, yarın 2'nci tur I Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Macaristan'da Szolnoki Olaj'a konuk olacak.

Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Berk ve Gailius forma giyemeyecek. 
Grupta Almanya'dan Oliver Würzburg, Kosova'dan Z Mobile Priştine ve Szolnoki Olaj'la eşleşen Karşıyaka, çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda son 16'ya kalmak için ilk 2 sıradan birinde yer almaya çalışacak.
İlk turda H Grubu'nu tek mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, grupta haftaya Würzburg'u konuk edecek.

YORUMLAR