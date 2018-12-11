Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'da Yeni Start

Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Berk ve Gailius forma giyemeyecek.
Grupta Almanya'dan Oliver Würzburg, Kosova'dan Z Mobile Priştine ve Szolnoki Olaj'la eşleşen Karşıyaka, çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda son 16'ya kalmak için ilk 2 sıradan birinde yer almaya çalışacak.
İlk turda H Grubu'nu tek mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, grupta haftaya Würzburg'u konuk edecek.
11 Aralık 2018 Salı 15:18