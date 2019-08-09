Pınar Karşıyaka'dan ayrılan Birkan Batuk Beşiktaş yolunda

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmadığı Birkan Batuk, Beşiktaş
Sompo Japan'a transfer oluyor.
Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giyerek geçen hafta Yunanistan'daki FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna takan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona, İtalya'da başlayan U16 Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı ekibimizde boy gösterecek.
- İzmir