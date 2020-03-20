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Pınar Karşıyaka'dan, 'Evde kalın' çağrısı

FUTBOL, basketbol ve voleybol liglerinin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında süresiz olarak ertelenmesinin ardından, Pınar Karşıyaka, spor kamuoyu ve taraftarlarına, "Evde kalın" çağrısı yaptı.

20.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:03
Pınar Karşıyaka'dan, 'Evde kalın' çağrısı

FUTBOL, basketbol ve voleybol liglerinin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında süresiz olarak ertelenmesinin ardından, Pınar Karşıyaka, spor kamuoyu ve taraftarlarına, "Evde kalın" çağrısı yaptı. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon zirve mücadelesi verip yine virüs salgını yüzünden askıya alınan FIBA Europe Cup'ta yarı finale çıkan yeşil-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün yaptığı açıklama ile ING Basketbol Süper Ligi maçlarının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Biz de kulüp olarak antrenmanlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatıyor ve 'Evde Kal' diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere!" açıklamasını yaptı.

TBF ve FIBA BEKLENİYORPınar Karşıyaka'da oyuncularla görüşen teknik ekip, liglerin durduğu süreçte evlerinden çıkmamalarını istedi. Yeşil-kırmızılıların ABD'li 5 oyuncusu ve Fransız M'Baye de bu süreçte salgınla mücadele eden ülkelerine gitmeyecek. Kaf-Kaf, ligler ve kupalarla ilgili yeni takvim oluşturmaya çalışan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) vereceği kararları bekliyor. TBF'nin FIBA ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği ile (ULEB) görüşüp takvim belirleyeceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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