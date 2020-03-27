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Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:50
Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Fenerbahçe Beko'ya en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Pınar Karşıyaka, Malcolm Thomas, Spor

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Haberler ›› Spor ››Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Spor
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