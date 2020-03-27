Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Fenerbahçe Beko'ya en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA