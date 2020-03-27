Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:50
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Fenerbahçe Beko'ya en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerine yer verildi.
Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Fenerbahçe Beko'ya en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Pınar Karşıyaka, Malcolm Thomas, Spor