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Pınar Karşıyaka'dan FIBA çıkarması

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı göreve getirerek iddialı bir kadro oluşturan Pınar Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar, FIBA'nın Cenevre'deki Avrupa merkezini ziyaret etti.

06.08.2019 12:02 Pınar Karşıyaka'dan FIBA çıkarması
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı göreve getirerek iddialı bir kadro oluşturan Pınar Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar, FIBA'nın Cenevre'deki Avrupa merkezini ziyaret etti. Karşıyaka heyeti, ziyarette transfer yasağı kapsamındaki borcu taksitlere bölerek ödemek için onay aldı. Eski oyunculardan DJ Strawberry, Kevin Dillard, Josh Boone ve J'Covan Brown'a transfer yasağı kapsamında FIBA kanalıyla kesinleşmiş 300 bin dolar civarında borcu bulunan Karşıyaka, 2017-18 sezonunun başında alınıp 1 dakika süre alamadan ayrılan Dustin Hogue'un 190 bin dolar alacak isteğini de ertelemeye çalışıyor. Kurulan ikili ilişkiler sayesinde FIBA'nın Türkiye'den yalnızca Pınar Karşıyaka'nın borç yapılandırma isteğini kabul ettiği öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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