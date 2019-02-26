Pınar Karşıyaka'dan Kötü Prova: 80-83

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve milli maçlar arasında rakiplerinden Afyon Belediyespor'u hazırlık maçında konuk eden Pınar Karşıyaka, salondan mağlup ayrıldı: 80-83. Kulüple geçen hafta sonunda sözleşme imzalayan Alman antrenör Dirk Bauermann yönetminde ilk sınavına çıkan Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ilk periyodu 20-24, ilk yarıyı 41-46, üçüncü periyodu ise 60-65 geride tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip Bauermann yönetimindeki ilk resmi maçta pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.