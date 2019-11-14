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Pınar Karşıyaka'dan merhum Özgür Soylu'ya vefa

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray Doğa Sigorta maçında satılacak tam biletlerin onar lirasını, 2008'de Banvit maçına giderken vefat eden Özgür Soylu'nun ailesine verme kararı aldı.

14.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:42Pınar Karşıyaka'dan merhum Özgür Soylu'ya vefa
Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Doğa maçında satılacak tam biletlerin onar lirasını, 2008'de Banvit maçına giderken vefat eden Özgür Soylu'nun ailesine verme kararı aldı.
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, Özgür Soylu'nun 16 Kasım 2008'de hayatını kaybettiğini belirtti.
Soylu'nun tam bir Karşıyakalı sevdalısı olduğunu vurgulayan Çınar, "Ölüm yıl dönümü, Galatasaray Doğa Sigorta maçına denk geldi. Biz de ailesinin yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak Özgür Soylu'nun yeğeni Çınar Özgür'ün eğitimine destek olacağız." ifadelerini kullandı.
16 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri tam 50, öğrenci 30 liradan satılacak.
Tam bilet başına onar lira Özgür Soylu'nun ailesine verilecek.
Özgür Soylu, Pınar Karşıyaka'nın 16 Kasım 2008'de Banvit deplasmanında oynayacağı müsabaka giderken, Balıkesir'deki bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmişti.

Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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