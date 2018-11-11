11 Kasım 2018, 23:00
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Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen: 100-84

Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen: 100-84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'i 100-84 mağlup etti.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'i 100-84 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın 6. maçında 3. galibiyetine ulaştığı ligde, Darüşşafaka Tekfen ise 5. karşılaşmada 4. yenilgisini aldı.

Müsabakanın ilk 3 dakikalık bölümünü 6-2 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Chatman'le üst üste 3 sayılık basketler bulduğu 6. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 18-9. Eric ve Brown'un sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan ve farkı 1 sayıya kadar (18-17) indiren konuk ekip, 9. dakikada 21-20 üstünlük kurdu. Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 23-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (25-33) çıkaran rakibi karşısında İlkan Karaman'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 19. dakika içinde eşitliği yakaladı: 40-40. Yeşil-kırmızılı ekip Chatman'in sayılarıyla 42-40 öne geçmesine rağmen devre 42-42 eşitlikle tamamlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta daha sonra hücumda etkili olan Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'la bulduğu basketle 25. dakika içinde 9 sayılık farka ulaştı: 51-60. Walker ve Henry ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka'nın farkı 2 sayıya (59-61) indirdiği periyotta farkı 7 sayıya (70-63) çıkaran Darüşşafaka Tekfen, son periyoda 70-66 önde girdi.

Son periyoda Berk ve Gailius'un 3 sayılık basketleriyle başlayan ve 70-70 eşitliği sağlayan Pınar Karşıyaka, tekrar öne geçtiği müsabakada farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 80-74. Walker'ın bulduğu basketle 16. dakika içinde 10 sayılık fark (88-78) yakalayan Pınar Karşıyaka, üstünlüğünün korudu ve müsabakadan 100-84 galip ayrıldı.

Müsabakanın 3. periyodunda yapılan tezahüratlar nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Walker 22, Henry 16, Tayfun Erülkü, Chatman 17, Marei 11, Berk Uğurlu 9, Egemen Güven 2, Gailius 9, İlkan Karaman 14, Berke Aygündüz

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 4, Kidd 12, Diebler 7, Peiners 6, Oğuz Savaş 2, Muhammed Baygül 1, Emircan Koşut, Berk Demir 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Brown 18, Eric 25

1. periyot: 20-23

Devre: 42-42

3. periyot: 66-70

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka

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