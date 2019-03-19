Pınar Karşıyaka En Önemli Maçta

Kaynak: DHA

FIBA Europe Cup'ta adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın İtalyan rakibi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 20, tam 35 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılar rövanşı 27 Mart'ta İtalya'nın Sardinya Adası'nda oynayacak. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak İzmir temsilcisi rövanşa taraftarıyla birlikte özel uçakla gitmek için organizasyon yapıyor.İki maç sonunda rakibine sayı üstünlüğü sağlayan taraf, yarı finalde Alba Fehervar (Macaristan)-Unet Holon (İsrail) eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. Karşıyaka, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda rakip olduğu Sassari'yi ilk maçta deplasmanda 88-87 yenmiş, evindeki rövanşı ise 79-70 kaybetmişti. Dinamo Sassari'de Kaf-Kaf'ın Euroleague döneminde takım kadrosunda bulunan eski oyuncularından Justin Carter da forma giyiyor.BÜYÜKKARCI'DAN ÇAĞRIKarşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Dinamo Sassari karşısında sezonun en önemli maçına çıkacaklarını söyledi. "Bu maçı alırsak Avrupa'da kupa yolu açılır" diyen Büyükkarcı, "En büyük gücümüz olan taraftarımızın mutlaka salonu doldurmasını bekliyoruz. Yarı final için ilk karşılaşmayı farklı kazanıp avantaj elde etmemiz gerekiyor" dedi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Sassari önünde salonda desibel ölçümü de yapacak. Karşıyaka taraftarları 2014-15 sezonunda ULEB Eurocup'taki Lietuvos Rytsa maçında 126.5 desibele ulaşarak bir basketbol maçında salonda ölçülen en yüksek seviyeye ulaşıp rekor kırmıştı. - İzmir