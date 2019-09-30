Haberler » Spor » Haber

Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona TEKSÜT Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak.

30.09.2019 11:47Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde
Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona TEKSÜT Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak.
Borashallen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gruplara kalma yolunda rakibini 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Oluşturduğu güçlü kadroyla bu sezon Europe Cup'ın favorileri arasında olan Karşıyaka, İsveçli rakibini eleyip gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. FIBA Europe Cup'ta grup aşaması 23 Ekim'de başlayacak. Karşıyaka, geçen sezon aynı kupada çeyrek final oynamıştı.



Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İsveç, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:04 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
16:04 Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyor
16:01 Karatede Bağlar Belediyespor farkı
16:01 Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
16:00 Fenerbahçe'ye ısla müjdesi
16:00 1308 Osmaneli Belediye Spor, ligde 2'de 2 yaptı
15:53 Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı