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Pınar karşıyaka evinde oynayacak

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1'inci Eleme Turu'nda da Boras Basket'i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, yarın evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelecek.

05.10.2019 11:27Pınar karşıyaka evinde oynayacak
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1'inci Eleme Turu'nda da Boras Basket'i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, yarın evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca, taraftarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Salondan galibiyetle ayrılıp serimizi sürdüreceğiz" dedi.



Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Bandırma, Spor

Kaynak: DHA

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