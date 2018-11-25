25 Kasım 2018, 11:20
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Pınar Karşıyaka Fark Yarattı

Pınar Karşıyaka Fark Yarattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta düşme hattındaki Banvit'e yenilip taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşısında şfarklı kazandı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta düşme hattındaki Banvit'e yenilip taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşısında şfarklı kazandı. 

Taraftarının desteği ile maç boyunca çok etkili olan yeşil-beyazlılar rakibini 30 sayı farklı 93-63 yenmeyi başardı. İzmir temsilcisinde Mısırlı forvet Assem Marei, maçın yıldızı oldu. Rakip potaya 27 sayı bırakan 26 yaşındaki oyuncu, 14 ribaund alıp 4 de asist yaptı. Antrenör Özhan Çıvgın hafta içinde FIBA Avrupa Kupası maçı oynadıklarını belirterek, "Yoğun tempoya rağmen oyuncularımız özverili bir şekilde mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık, devamını getireceğiz" diye konuştu. - İzmir Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Banvit,Pınar Karşıyaka
25 Kasım 2018 Pazar 11:20



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