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Pınar Karşıyaka farkını gösterdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı.

14.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:25Pınar Karşıyaka farkını gösterdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı. Süper Lig'den sonra İzmir'e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa'da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup'ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ezici galibiyetin ardından liderliği salonu tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutladı. Europe Cup E Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyetle zirvenin sahibi olan Kaf-Kaf, haftaya Groningen'i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2. turu garantileyecek.



Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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