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Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda lider olarak bir üst turda

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. maçında Hollanda'da Donar'ı 79-62 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dünkü karşılaşmanın başında bazı hatalar yapmalarına rağmen ikinci devrede çok iyi bir oyun sergilediklerini bildirdi.

21.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:20Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda lider olarak bir üst turda
FIBA Erkekler Kupası E Grubu'nun 5. maçında 'da Donar'ı 79-62 yenerek gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dünkü karşılaşmanın başında bazı hatalar yapmalarına rağmen ikinci devrede çok iyi bir oyun sergilediklerini bildirdi.
Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Donar galibiyetinin çok güzel ve çok önemli bir galibiyet olduğunu belirtti.
Donar karşısında bazı oyuncularından faydalanamadıklarını hatırlatan Sarıca, "Ancak sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ayrıca rakibimiz de iyi bir oyun ortaya koydu. 40 dakika boyunca gerçekten sert bir maç oldu. Oyunun ilk bölümünde bazı hatalar yaptık ancak ikinci yarı gerçekten iyi bir oyun oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Pınar Karşıyakalı basketbolcu Amath M'Baye de Donar'ın özellikle kendi sahasında fiziksel temasa dayalı bir basketbol oynadığını belirterek, "Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt verdik ve 40 dakika boyunca sert bir oyun oynayarak galip gelmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
Muhtemel rakibi arasında Bahçeşehir Koleji var
Donar galibiyetiyle gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek. Toplam 4 takımın yer alacağı grupta Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri arasında D Grubu'nu lider bitirmesi halinde Bahçeşehir Koleji veya Romanya'dan CSM CSU, A Grubu'ndan Portekiz temsilcisi Benfica veya Hollanda'dan ZZ Leiden, G Grubu'ndan Rus ekibi Enisey veya Romanya'dan U-BT Cluj bulunuyor.
Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki son maçını 27 Kasım Çarşamba günü İzmir'de Phoneix Brüksel'le yapacak.

Pınar Karşıyaka, Hollanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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