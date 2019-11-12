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Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında yarın Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.

12.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:44Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kupası E Grubu 4. maçında yarın ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.
Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yarın aynı puana sahip Spirou Basket'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka, ilk maçta rakibine deplasmanda 81-76 yenilmişti.
Grubun diğer karşılaşmasında Phoneix Brüksel, Hollanda temsilcisi Donar'ı Belçika'da ağırlayacak.
Avrupa'da 213. randevu
Avrupa kupalarında 213. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Bu müsabakalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Belçika, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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