Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'dan medi Bayreuth'la eşleşti
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan medi Bayreuth oldu.
11.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:38
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya 'dan medi Bayreuth oldu.
Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı medi Bayreuth (Almanya) ile U-BT Cluj Napoca (Romanya) ekipleri arasındaki eşleşmenin Romanya'daki ilk maçından 83-82 mağlup ayrılan medi Bayreuth, rakibini bugün Almanya'da konuk etti.
İlk periyodu 22-20, devreyi de 48-46 geride tamamlayan medi Bayreuth, üçüncü periyotta etkili oyunuyla rakibine 82-68 üstünlük kurdu. Müsabakadan 100-87 galip ayrılan medi Bayreuth, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Açıklanan ilk takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı medi Bayreuth (Almanya) ile U-BT Cluj Napoca (Romanya) ekipleri arasındaki eşleşmenin Romanya'daki ilk maçından 83-82 mağlup ayrılan medi Bayreuth, rakibini bugün Almanya'da konuk etti.
İlk periyodu 22-20, devreyi de 48-46 geride tamamlayan medi Bayreuth, üçüncü periyotta etkili oyunuyla rakibine 82-68 üstünlük kurdu. Müsabakadan 100-87 galip ayrılan medi Bayreuth, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Açıklanan ilk takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Pınar Karşıyaka, basketbol, Almanya, Avrupa, Spor
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