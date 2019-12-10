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Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'a konuk olacak

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun ilk maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'a konuk olacak.

10.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:56Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'a konuk olacak
Pınar Karşıyaka Erkek Takımı, FIBA Kupası ikinci tur L Grubu'nun ilk maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'a konuk olacak.
Kupanın birinci turunda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği ikinci tur L Grubu'na ZZ Leiden karşısında başlayacak.
ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka müsabakası TSİ 22.00'de Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak.
Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'e konuk olacak.
Avrupa'da 17 bin sayı barajanı aşacak
Avrupa kupalarında 216. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 215 maçta 112 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 999 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 684 sayı gördü.
İzmir temsilcisi, yarın bulacağı ilk basketle Avrupa kupalarında 17 bin sayı barajını geçecek.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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