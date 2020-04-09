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Pınar Karşıyaka Final Four'a talip

DÜNYAYI saran koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki uluslararası kulüp organizasyonlarını 12 Mart'ta durduran FIBA, Şampiyonlar Ligi'nden sonra sezon sonuna kadar askıya alınan FIBA Europe Cup'ı da yeni sezon öncesi eylül veya ekim ayında Final Four formatıyla tamamlama kararı alırken...

09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:50
Pınar Karşıyaka Final Four'a talip

DÜNYAYI saran koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki uluslararası kulüp organizasyonlarını 12 Mart'ta durduran FIBA, Şampiyonlar Ligi'nden sonra sezon sonuna kadar askıya alınan FIBA Europe Cup'ı da yeni sezon öncesi eylül veya ekim ayında Final Four formatıyla tamamlama kararı alırken Pınar Karşıyaka, finallere ev sahipliği yapmaya talip oldu. Bu sezon en büyük favorisi olduğu kupada yarı finalde Almanya'nın Medi Bayreuth takımıyla eşleştikten sonra virüs pandemisiyle organizasyonun durdurulmasının şokunu yaşan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, "FIBA Europe Cup Final Four organizasyonuna daha önce sezon bitecekmiş gibi talip olmuştuk. Şimdi yeni sezona alınan organizasyona yine talip olacağız" dedi.

FIBA, Europe Cup'ın yanı sıra Kadınlar Euroleague ve Kadınlar Europe Cup'ın tamamının yeni sezon öncesi tek bir ülkede oynanacağını duyurmuştu. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Pınar Karşıyaka'nın ara verilmeden önce lider Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer aldığı ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonu haziran, temmuz, ağustos aylarında tamamlamak istediklerini açıkladı. Federasyon, hafta başında kulüplerden bu sezonun kalan kısmıyla ilgili görüşlerini alıp 30 Nisan'da tekrar durum değerlendirmesi yapacaklarını duyurmuştu. Basketbol ligleri ülkemizdeki futbol ve voleybol ligleri gibi 19 Mart'ta süresiz tatil edilirken Pınar Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları uçuş yasakları başlamadan önce ülkelerine döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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