Pınar karşıyaka fırtına gibi

Basketbol Süper Ligi'nde 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde oluşturduğu güçlü kadroyla sezona 2'de 2'yle lider başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta da rakibi Boras Basket'i 2 maçta da yenerek gruplara kaldı. Bu sezon Sarıca yönetiminde çıktığı 4 resmi maçı da kazanırken 3 kupa kazandığı eski başarılı günlerine dönüş sinyali veren yeşil-kırmızılılar, Boras'ı deplasmanda 77-70 galip tamamladığı ilk karşılaşmanın rövanşında da 78-58'le geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de protokol tribününde izlediği maçta rahat bir galibiyet alan Kaf-Kaf, geçen sezon çeyrek final oynadığı Europe Cup'ta grup maçları maratonuna 23 Ekim'de başlayacak.

E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen ve Phoenix Brussels'le eşleşen İzmir ekibi, grupta ilk maçını 23 Ekim'de Belçika'da Spirou deplasmanında oynayacak. İkinci maçta Alman temsilcisi Groningen'i 30 Ekim'de konuk edecek Kaf-Kaf, 6 Kasım'da yine Belçika'da Brussels deplasmanına çıkacak. Europe Cup'ta hedefini final olarak belirleyen Karşıyaka, grupta çift devreli maçlar sonunda ilk ikiye girmeye çalışacak. Son 3 yılda ligde Play-Off'a hasret kaldıktan sonra bu sezon lig ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, sezon başında çıktıkları eleme turunu geçip Europe Cup'ta ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

"Artık grup aşamasındayız, bundan sonraki hedeflere devam edebiliriz" diyen Ufuk Sarıca, "Onun için bu etabı aşmak gerekliydi. Bundan dolayı bütün takımımı kutluyorum. Arka arkaya maçlar oynamaya başladık, dolayısıyla burada yaptığımız sert ve iyi savunmayı vurgulamak istiyorum. Bundan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Hücum kısmında ise yeni bir takım olmamız nedeniyle basit hatalar yapıp ritim kaybettiğimiz oluyor ama bunlar daha fazla çalışarak, beraber oynayarak geliştirilecek kısımlar. Bunların üstünde çalışacağız ve çok daha iyi bir takım olacağız. Bugün buraya bizi desteklemeye gelen ve iyi basketbol izlettirdiğimizi düşündüğüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tarz maçları kazanıp taraftarlarımızla birlikte kutlamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

- İzmir