20 Kasım 2018, 13:20
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Pınar Karşıyaka, Gruptan Çıkma Mücadelesinde

Pınar Karşıyaka, Gruptan Çıkma Mücadelesinde

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka yarın diğer Türk temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nun son  maçında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek
C Grubu'ndaki son maçlar öncesinde aldığı 3 galibiyet ve 2  mağlubiyetle 8 puanı bulunan Pınar Karşıyaka, averajla Spirou Basket'in önünde 2.  sırada bulunuyor.
Yeşil-kırmızılı ekip, yarın, gruptan çıkma şansı kalmayan ve  galibiyeti bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa  Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka-İstanbul  Büyükşehir Belediyespor maçı saat 20.30'da başlayacak.
Grubu ilk 2 sırada bitirecek takımlar bir üst tura yükselecek.  Rakibini yenerek ikinci tura yükselmeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka'nın alınacak  sonuçlara göre gruptan lider çıkma ihtimali de bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında Donar ile Spirou Basket bu akşam  karşılaşacak.
Avrupa'da 197. randevu
Avrupa kupalarında 197. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan  196 karşılaşmada 100 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15  bin 426 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 226 sayı gördü.
Türk takımlarıyla 15 karşılaşma
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da bugüne kadar Türk temsilcilerinden Türk  Telekom, TOFAŞ, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir  Belediyespor'la toplam 15 maça çıktı. Bu müsabakalarda 12 galibiyet alan  yeşil-kırmızılı ekip, maçların 3'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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