Pınar Karşıyaka, Gruptan Çıkma Mücadelesinde

C Grubu'ndaki son maçlar öncesinde aldığı 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 8 puanı bulunan Pınar Karşıyaka , averajla Spirou Basket'in önünde 2. sırada bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, yarın, gruptan çıkma şansı kalmayan ve galibiyeti bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor 'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı saat 20.30'da başlayacak.

Grubu ilk 2 sırada bitirecek takımlar bir üst tura yükselecek. Rakibini yenerek ikinci tura yükselmeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka'nın alınacak sonuçlara göre gruptan lider çıkma ihtimali de bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında Donar ile Spirou Basket bu akşam karşılaşacak.

Avrupa'da 197. randevu

Avrupa kupalarında 197. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 196 karşılaşmada 100 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 bin 426 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 226 sayı gördü.

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