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Pınar karşıyaka idare etti

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, İstanbul'da katıldığı Göl Kupası'ndan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü.

08.09.2019 17:00 Pınar karşıyaka idare etti
Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, İstanbul'da katıldığı Göl Kupası'ndan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü. Organizasyondaki ilk maçta ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-73 mağlup eden Karşıyaka, ikinci sınavda Galatasaray'a 91-81 kaybetti. Yaptığı transferlerle sezonun iddialı takımlarından olan yeşil-kırmızılılar, 10-14 Eylül tarihleri arasında Başkent'te Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna temsilcisi Dnipro'yla Ankara Turnuvası'na katılacak. Karşıyaka, sezon öncesi geleneksel Pınar Cup'a ise 19-21 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.



Sırbistan Karadağ, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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