Pınar Karşıyaka, İkinci Tura Macaristan'da Başlayacak

Pınar Karşıyaka
Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası 2. tur I Grubu'nun ilk maçında yarın Macaristan
'da Szolnoki Olaj
'la karşılaşacak. Almanya
'dan s. Oliver
Würzburg, Macaristan'dan Szolnoki Olaj ve Kosova
'dan Z Mobile Priştine
ile I Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, ilk 2'ye kalma mücadelesi verecek.
Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Macaristan'ın Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu'nda Szolnoki Olaj ile karşı karşıya gelecek.
İlk turda H Grubu'nu 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazandı.
Avrupa'da 198. randevu
Avrupa kupalarında 198. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 197 karşılaşmada 101 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 bin 512 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 301 sayı gördü.
Avrupa,Szolnoki Olaj,Pınar Karşıyaka,Macaristan
11 Aralık 2018 Salı 09:03