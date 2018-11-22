Pınar Karşıyaka - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-75

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa
Kupası C Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka
, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 86-75 mağlup etti. İzmir
temsilcisi daha önce grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyip, adını bir üst tura yazdırmıştı.
Pınar Karşıyaka'nın Marei, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'un Semih Erden
'le sayılar ürettiği ilk periyodun son 3 dakikasına 13-13 eşitlikle girildi. Periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı.
İkinci periyotta 15 dakikayı 26-24 önde geçen konuk ekip, Semih Erden'in art arda bulduğu basketlerle üstünlüğünü korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son dakikasına 33-31 önde girdiği devreyi 35-31 galip bitirdi.
Üçüncü periyoda Semih Erden'in basketleriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 31-39. Periyodun son 3 dakikasına 53-49 üstün giren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka son dakika içinde İlkan Karaman
'ın smaç basketiyle beraberliği yakaladı: 56-56. Üçüncü periyot 59-59 eşitlikle sona erdi.
Son periyodun başında Berk Uğurlu
'nun sayılarıyla 62-59 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berke Aygündüz'ün 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 71-65. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 37. dakika içinde Kulig'in basketiyle farkı 1 sayıya (72-71) indirmesine rağmen farkı yeniden açan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-75 galip ayrıldı.
C Grubu'nu 10 puanla 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek.Pınar Karşıyaka: 86 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 75
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka (İzmir)
Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek
), Ciprian Stoica (Romanya
), Alfred Jovovic (Hırvatistan
)
Pınar Karşıyaka: Walker 10, Henry 22, Berke Aygündüz 9, Chatman 11, Marei 7, İnanç Hotamış
2, İlkan Karaman 8, Berk Uğurlu 8, Tayfun Erülkü
9, Arca Tülüoğlu
Başantrenör: Özhan Çıvgın
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 9, Mehmet Yağmur
10, Babic 17, Kulig 9, Semih Erden 20, Berent Kavaklıoğlu 3, Ramazan Tekin 2, Mert Gizir 1, Minchev 4
Başantrenör: Hakan Yavuz
1. Periyot: 18-18
2. Periyot: 31-35
3. periyot: 59-59
4. Periyot: 86-75
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22 Kasım 2018 Perşembe 02:20