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Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol'a rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Sigortam.net İTÜ Basketbol'a konuk olacak.

08.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:27Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol'a rakip

ING Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Sigortam.net İTÜ Basketbol'a konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. İTÜ, ligde 18 haftada 1 galibiyet alabildi. Kaf-Kaf bu mücadelenin ardından Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 12 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom'la Ankara'da Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek. Türkiye Kupası maçları ve A Milli Takım'ın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilecek lig maratonu 25 Şubat'ta tekrar başlayacak.



İstanbul Teknik Üniversitesi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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