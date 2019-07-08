08.07.2019 16:38
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Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı

Pınar Karşıyaka Jordan Morgan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezonu Banvit'te geçiren Morgan, NCAA'de Michigan'da mücadele ettikten sonra İtalya'da Virtus, Fransa'da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan'da Kymis ve Slovenya'da da Petrol Olimpia formalarını giydi.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Karşıyaka, Spor

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