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Pınar Karşıyaka kaldığı yerden

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında evinde Teksüt Bandırma Basket'i 91-82 yenerek 16 maçta 13 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, zirve takibini ikinci sıradan sürdürmenin gururunu yaşıyor.

12.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:54Pınar Karşıyaka kaldığı yerden

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında evinde Teksüt Basket'i 91-82 yenerek 16 maçta 13 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, zirve takibini ikinci sıradan sürdürmenin gururunu yaşıyor. Lider Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk yenilgisini aldığı karşılaşmanın yaralarını saran yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada lig ve 'da 14 maçta 13. galibiyetini elde etti.

Bandırma galibiyeti sonrası ligin ikinci yarısına da aynı istikrarla başlamanın önemli olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Genç bir takımlar, dinamik bir takımlar ve bize karşı kimsenin atamadığı sayılara ulaştılar. Yüksek skorlu bir maç oldu, bunun sebebi de maçın başındaki yumuşak savunmamızdı. Oyunun devamında bunu düzeltip özellikle üçüncü periyotta oyunun hakimiyetini alıp kazandık. İnşallah ikinci yarıda da böyle devam edeceğiz ve ligi yukarılarda bitireceğiz" dedi.



Pınar Karşıyaka, Bandırma, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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