16 Aralık 2018, 12:11
»»

Pınar Karşıyaka Kayıplarda

Pınar Karşıyaka Kayıplarda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 91-79 yenilen Pınar Karşıyaka son 3 maçını kaybederek düşüşünü sürdürdü.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 91-79 yenilen Pınar Karşıyaka son 3 maçını kaybederek düşüşünü sürdürdü. 

Play-Off mücadelesi veren yeşil-kırmızılılar deplasmandaki kötü gidişatına da son veremedi. Bu sezon gurbette oynadığı 6'ncı maçından 5'ini kaybeden İzmir ekibi istediği çıkışı yakalayamadı. 

Dış sahada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenen yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray, Banvit, Fenerbahçe ve Büyükçekmece müsabakalarını kaybetti. Antrenör Özhan Çıvgın hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bir an önce toparlanma sürecine girmeliyiz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız" dedi. - İzmir basketbol,Büyükçekmece,Pınar Karşıyaka
16 Aralık 2018 Pazar 12:11



YORUMLAR