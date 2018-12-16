Pınar Karşıyaka Kayıplarda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol'a deplasmanda 91-79 yenilen Pınar Karşıyaka
son 3 maçını kaybederek düşüşünü sürdürdü.
Play-Off mücadelesi veren yeşil-kırmızılılar deplasmandaki kötü gidişatına da son veremedi. Bu sezon gurbette oynadığı 6'ncı maçından 5'ini kaybeden İzmir
ekibi istediği çıkışı yakalayamadı.
Dış sahada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u yenen yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş
Sompo Japan, Galatasaray
, Banvit
, Fenerbahçe
ve Büyükçekmece müsabakalarını kaybetti. Antrenör Özhan Çıvgın hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bir an önce toparlanma sürecine girmeliyiz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız" dedi. - İzmir
basketbol,Büyükçekmece,Pınar Karşıyaka
16 Aralık 2018 Pazar 12:11