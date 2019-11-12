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Pınar Karşıyaka liderlik için parkede

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 7'nci maçında ilk yenilgisini Bahçeşehir Koleji karşısında almasına rağmen liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'i koltuğu tek başına devralmak için ağırlayacak.

12.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:58Pınar Karşıyaka liderlik için parkede

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 7'nci maçında ilk yenilgisini Bahçeşehir Koleji karşısında almasına rağmen liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'i koltuğu tek başına devralmak için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Grupta ilk 3 maç sonunda averajla lider olan Belçika temsilcisi Spirou ve Karşıyaka 2'şer galibiyet elde etti. Tek yenilgisini ilk maçta Spirou'dan 81-76'lık skorla alan Pınar Karşıyaka, rakibini mağlup ettiği takdirde hem liderliği eline geçirecek hem de gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek. Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar isimlerini 2. tur gruplarına yazdıracak.



Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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