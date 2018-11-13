13 Kasım 2018, 13:35
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Pınar Karşıyaka, Liderlik İçin Sahada

Pınar Karşıyaka, Liderlik İçin Sahada

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Hollanda temsilcisi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Donar- Pınar Karşıyaka maçı, Groningen kentindeki "MartiniPlaza"da TSİ  21.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka  ile Donar, yedişer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, rakibini  yendiği takdirde son maçlar öncesinde puan farkıyla lider olacak. Yeşil-kırmızılı  ekip ilk maçta İzmir'de rakibine 69-64 yenilmişti.
C Grubu'ndaki diğer maçta, Spirou Basket ile İstanbul Büyükşehir  Belediyespor Belçika'da karşılaşacak.
  Avrupa'da 196. karşılaşma
Avrupa kupalarında geçen hafta Spirou Basket karşısında 100.  galibiyetine imza atan yeşil-kırmızılı ekip, yarın Avrupa'da 196. maçına çıkacak.
Pınar Karşıyaka, geride kalan 195 karşılaşmada 100 galibiyet, 94  yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 343 sayı atan yeşil-kırmızılı  ekip, potasında 15 bin 137 sayı gördü.

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