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Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, yarın devreyi lider bitirmek için karşılaşacak.

04.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:24 Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, yarın devreyi lider bitirmek için karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Dev randevunun tam 60, öğrenci 30 TL'den satışa çıkan biletleri piyasaya sürülür sürülmez tükendi.

Geçen sezon ligde şampiyon olup THY Euroleague'de tarihinde ilk kez final oynayan antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu sezon da iki kulvarda zirvede yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip ligde 14 maçta 13 galibiyet elde etti. Daha önce takıma şampiyonluk yaşatan A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndüren Karşıyaka, yaptığı müthiş çıkışla 14 maçta 12 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. İlk yarı finali niteliğindeki mücadeleyi kazanan taraf devreyi liderlik koltuğunda tamamlayacak.  



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Kaynak: DHA

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