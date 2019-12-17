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Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu ikinci maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.

17.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:20Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kupası ikinci tur L Grubu ikinci maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.
Grubun ilk maçında Hollanda'da ZZ Leiden'i 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın kupanın güçlü takımlarından Rus ekibi Enisey'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda karşılaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında rakibiyle daha önce oynadığı 2 müsabakayı da kazanmıştı.
Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, ZZ Leiden'i ağırlayacak.
Avrupa'da 217. randevu
Pınar Karşıyaka, Enisey karşısında Avrupa kupalarındaki 217. karşılaşmasına çıkacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 216 maçta 113 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, bu müsabakalarda 17 bin 104 sayı atıp, potasında 16 bin 749 sayı gördü.

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Kaynak: AA

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