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Pınar Karşıyaka'nın konuğu İTÜ

BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar Karşıyaka, yarın galibiyetsiz son sıradaki Sigortam.net İTÜ'yü ağırlayacak.

18.10.2019 12:11Pınar Karşıyaka'nın konuğu İTÜ

BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar Karşıyaka, yarın galibiyetsiz son sıradaki Sigortam.net İTÜ'yü ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çekilmesiyle sezona kısa süre kala lige dahil edilen İTÜ, çıktığı 3 maçı da kaybetti. Bu mücadelenin ardından hafta içinde FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki ilk maçta Belçika'da Spirou Basket deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar, lige iyi başladıklarını, yollarına kayıpsız devam ederek yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.


- İzmir

İstanbul Teknik Üniversitesi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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