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Pınar Karşıyaka'nın kozu savunma

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alarak sezon başından bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Pınar Karşıyaka, sergilediği takım savunmasıyla alkış topladı.

03.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:08Pınar Karşıyaka'nın kozu savunma

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alarak sezon başından bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Pınar Karşıyaka, sergilediği takım savunmasıyla alkış topladı.

Oynadığı 10 maçta potasında toplam 643 sayı görerek en iyi savunma performansına imza atan yeşil-kırmızılılar, bir karşılaşmada rakiplerine en fazla 77 sayı izni verdi. Karşıyaka'ya en fazla sayı atan takım Frutti Extra Bursaspor oldu. Ege temsilcisi en iyi savunmayı ise 55 sayıda kalan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında yaptı.


- İzmir

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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