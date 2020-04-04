Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da

DÜNYA çapında görülmemiş bir kabus yaşatıp bütün spor organizasyonlarını durduran koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada yabancılarını ülkelerine gönderip bekleyişini sürdüren Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'nın vereceği kararda.

04.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:15
Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da

DÜNYA çapında görülmemiş bir kabus yaşatıp bütün spor organizasyonlarını durduran koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada yabancılarını ülkelerine gönderip bekleyişini sürdüren Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'nın vereceği kararda. Hafta içinde ara verilen Şampiyonlar Ligi'nin 8'li final olarak tek şehirde, yeni sezon öncesi 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oynanacağını açıklayan FIBA, Karşıyaka'nın yer aldığı Europe Cup'a ilgili kararını henüz duyurmadı.

FIBA Europe Cup'ın da Dörtlü Final olarak Şampiyonlar Ligi gibi yeni sezon öncesine kaydırılma ihtimalinin ağırlık kazandığı öğrenildi. FIBA, 12 Mart'ta durdurduğu organizasyonun ulusal liglerin bitimine kadar askıya alındığını açıklamıştı. Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka, yarı finalde Almanya'dan Medi Bayreuth, yine adını son 4'e yazdıran Bahçeşehir Koleji ise Danimarka'dan Bakken Bears'le eşleşmişti. Takımların bu sezon için sonlandırılmasını talep ettiği ING Basketbol Süper Ligi'nin geleceği de belirsizliğini korurken Bahçeşehir Koleji 2 hafta önce tüm yabancılarıyla yollarını ayırmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Hasan Ali transferinde G.Saray’a Premier Lig ekibi rakip oldu Spor
Hasan Ali transferinde G.Saray'a Premier Lig ekibi rakip oldu
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar Spor
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok Spor
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok
Gelir rekoru kıran Ronaldo’nun yeni aracının fiyatı hayrete düşürdü Spor
Gelir rekoru kıran Ronaldo'nun yeni aracının fiyatı hayrete düşürdü
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu Spor
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
’Herkese cevap vereceğim’ diyen Sharapova, telefon numarasını paylaştı Spor
"Herkese cevap vereceğim" diyen Sharapova, telefon numarasını paylaştı
Terim’in talebi sonrası, sözleşmesi bitecek Donk için karar verildi Spor
Terim'in talebi sonrası, sözleşmesi bitecek Donk için karar verildi
Süper Lig’in tek kadın başkanından çarpıcı itiraf: Maça çıkmayacaktık Spor
Süper Lig'in tek kadın başkanından çarpıcı itiraf: Maça çıkmayacaktık

Son Dakika Spor Haberleri

16:09: Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında çalışıyorlar - Spor 16:06: Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu - Spor 15:57: Göztepe'de Reis ile yollar ayrılıyor - Spor 15:36: Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı - Spor 15:36: Denizlispor'da Adam Stackhowiak ile kale emin ellerde - Spor 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:37: Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı - Spor 13:55: Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak - Spor 13:42: Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor - Spor 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:58: Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı - Spor