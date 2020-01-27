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Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol deplasmanından 56-99'luk galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu.

27.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:59Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom

ING Süper Ligi'nde deplasmanda Arel Üniversitesi Basketbol deplasmanından 56-99'luk galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu. İstanbul'daki kura çekiminde yeşil-kırmızılılar çeyrek finalde Türk Telekom'la eşleşti. 11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Ankara'da bir araya gelecek. Karşıyaka, Ankara'da Türk Telekomu elediği takdirde yarı finalde Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma galibiyle eşleşecek.

SARICA'DAN DEĞERLENDİRMEArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u yenerek zirve iddiasını sürdüren yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarıca, "Rakibimizin durumu ve eksiklerinden ötürü çok iyi bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim ama biz kendi oyunumuzu oynadık, kendi formumuzu koruyacak şekilde oynayarak iddiamızı sürdürdük. Rakiplerimizin kaybettiği bir haftada avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçta oyuncularımızı fazlasıyla kullanma şansı bulduk. Şimdi artık yarın gideceğimiz ve Rusya'da oynayacağımız bir Enisey Krasnoyarsk maçı var, o maçın hazırlıklarına başlayacağız" dedi.



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Kaynak: DHA

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