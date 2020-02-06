Haberler » Spor » Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket - Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket

FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.

06.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket
FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.

FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonunda oynanacak. - İZMİR

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Ukrayna, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 11:55:52