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Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Kupası'na veda etmesi

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom'a 62-56 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şimdi önümüzde bir ara var. Bu aranın ardından sezon başından bu yana gösterdiğimiz performansı diğer kulvarlarda göstermeye çalışacağız.

13.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:36Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Kupası'na veda etmesi
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom'a 62-56 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şimdi önümüzde bir ara var. Bu aranın ardından sezon başından bu yana gösterdiğimiz performansı diğer kulvarlarda göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk Telekom maçında çok kötü bir oyun sergilediklerini, karşılaşmada hücum edemediklerini ve doğru alan paylaşımı yapamadıklarını belirtti.
Bu sezon böyle bir performans gösterdikleri maç hatırlamadığını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:
"Sezon içinde 1-2 maçta takımların başına böyle şeyler gelebilir ama bize bu durum eleme usulü ile oynanan Türkiye Kupası'nda geldi. Arka arkaya kazandığımız 8-9 maç var, kaybettiğimiz ise yalnızca 3-4 maç var. Onların hiçbirinde böyle bir yüzde ile karşı karşıya gelmedik ama bugüne denk geldi. Yapacak bir şey yok. Türk Telekom'u tebrik ediyorum. Kupada yoluna devam eden takımları tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde bir ara var. Bu aranın ardından sezon başından bu yana gösterdiğimiz performansı diğer kulvarlarda göstermeye çalışacağız."

Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Türk Telekom, Spor

Kaynak: AA

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