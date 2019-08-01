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Pınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 30 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

01.08.2019 15:37 Pınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım ile anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 30 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon Türk Telekom forması giyen Nusret Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İstanbul doğumlu Yıldırım, profesyonel kariyerine 2007-2008 sezonunda altyapısından yetiştiği Galatasaray ile adım attı, Beykoz, İstanbulspor, Erdemirspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Banvit ve Acıbadem Üniversitesi'nde forma giydi.
2018-2019 sezonunda yoluna Türk Telekom ile devam eden Nusret Yıldırım, ligde 24 maçta forma giyerken, Avrupa Kupası'nda ise 6 müsabakada süre buldu.

Pınar Karşıyaka, Nusret Yıldırım, Türk Telekom, Spor

Kaynak: AA

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