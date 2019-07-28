Pınar Karşıyaka, Onuralp Bitim'i transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, forvet Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı.28.07.2019 15:18
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, forvet Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Onuralp Bitim, ligde geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Onuralp Bitim, ligde geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve şampiyonluk sevinci yaşadı.
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor
Kaynak: AA
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