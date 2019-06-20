20.06.2019 12:04
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Pınar Karşıyaka, Sarıca ile gövde gösterisi yapacak

Pınar Karşıyaka, Sarıca ile gövde gösterisi yapacak

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da büyük başarılara imza atan başantrenör Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlanması taraftarı sevindirirken, yönetim deneyimli çalıştırıcıya görkemli bir imza töreni gerçekleştirecek.

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerindenPınar Karşıyaka'da büyük başarılara imza atan başantrenörUfuk Sarıcaile anlaşma sağlanması taraftarı sevindirirken, yönetim deneyimli çalıştırıcıya görkemli bir imza töreni gerçekleştirecek.
Gelecek salı saat 19.00'daMustafa Kemal AtatürkSpor Salonu'nda taraftara açık imza töreni yapılacağı bildirilirken, Sarıca'nın Pınar Karşıyaka'da kazandığı Süper Lig,Türkiyeve Cumhurbaşkanlığı kupalarının da sergileneceği belirtildi.
PROJENİN BAŞINA GELECEK
Son 3 yılda Play-Off dahi oynayamayan Pınar Karşıyaka, gövde gösterisiyle Ufuk Sarıca'nın dönüşünü ilan edecek. Başkan Turgay Büyükkarcı, Sarıca'nın Karşıyaka ile özdeşleştiğini söyledi. Büyükkarcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Karşıyaka Spor Kulübü tüm branşlarıyla Türk sporunun ana kolonlarından bir tanesidir. Karşıyakabasketboltakımı da 53 yıldır aralıksız Süper Lig'de oynayan, hiç kuşkusuz Türk basketbolunun en temel taşıdır. Çeşitli nedenlerle başarısız geçen son 3 yılın arkasından yeni bir hikaye yazmak, yeniden yapılanmaya gitmek, sesizimiAvrupave ülkede tekrar duyurabilmek adına bir projeye başladık. Projemizin başına da ülkemizin en değerli koçlarından biri olan, hem camiamızda hem Milli Takım'da koç olarak önemli işlere imza atmış ve kulübümüzle özdeşleşmiş Sayın Ufuk Sarıyca'yı koç olarak getirdik. İhtiyacımız olduğu bir zamanda beni kırmayarak teklifi kabul eden hocamıza şahsen teşekkür ediyorum. Camiamızı tekrar heyecan içinde görmek bizi çok mutlu ediyor."


- İzmir
Kaynak: DHA
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