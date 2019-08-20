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Pınar Karşıyaka, Semih Erden'e kavuştu

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi çok iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, uzun süredir görüştüğü A Milli Takım'ın yıldız pivotu Semih Erden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

20.08.2019 22:15 Pınar Karşıyaka, Semih Erden'e kavuştu
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi çok iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, uzun süredir görüştüğü A Milli Takım'ın yıldız pivotu Semih Erden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan 33 yaşındaki Semih, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi. Sırbistan'da Partizan'da oynayan Semih Erden, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ta da oynadı. Başantrenörlüğünü Pınar Karşıyaka'ya 3 yıl aradan sonra dönen Ufuk Sarıca'nın yaptığı A Milli Takım'la Çin'de ay sonunda başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak Semih, şampiyonanın ardından İzmir'e gelecek.



Pınar Karşıyaka, Semih Erden, Spor

Kaynak: DHA

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